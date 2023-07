Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix : "Non, Spa-Francorchamps n’est pas plus dangereux qu’un autre circuit"

Pas de quoi perturber les fans de sports moteurs, non plus. Cette année encore, l’engouement est au rendez-vous : "La F1 se porte très bien pour l’instant […]. Nous étions sold-out dès le mois de décembre et nous avons demandé au niveau des autorités du gouverneur de la province, une extension du nombre de spectateurs autorisés pour passer de 100.000 à 110.000 spectateurs."

Si la directrice de Spa Grand Prix reconnaît un certain "effet Netflix", à la suite de la diffusion de la série Formula 1, le mythique circuit de Spa-Franchorchamps draine avant tout un public de passionnés : "A Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde, nous avons la chance d’avoir des "core fans". Ils venaient déjà avant la série Netflix et je suis persuadée qu’ils viendront après."