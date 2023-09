Vanessa Demouy révèle les raisons de son absence dans "Ici tout commence"

À l’instar d’Agustin Galiana, qui s’était absenté au mois de juin dernier pour tourner la dernière saison de "Clem", Vanessa Demouy a quant à elle quitté le château de Calvières pour tourner un épisode de Joséphine Ange Gardien aux côtés de Mimie Mathy. "J’y joue une jeune femme qui a mis sa vie de côté, qui a perdu son essence et sa joie de vivre. (…) Et évidemment Joséphine va arriver et remettre de la vie dans tout ça ! ", explique-t-elle.

Maintenant que le tournage est terminé, l’actrice ne devrait toutefois pas tarder à reprendre ses fonctions à l’Institut Auguste-Armand !

