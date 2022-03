Vanessa de Francquen : "17% des magistrats ont plus de 60 ans et la moyenne est d’environ 50 ans"

Car au sein de l’appareil judiciaire ils sont nombreux à sonner l’alerte. L’Etat de droit menacé faute de moyens et surtout de personnel ? La pénurie de juges est criante : "On ne peut faire que ce qui est humainement faisable […] on ne peut pas tenir une audience jusqu’à 11 heures du soir pour pouvoir faire face à la pénurie de magistrats"

Un Etat de droit "toujours en danger" pour Vanessa de Francquen. "On est à un moment charnière aujourd’hui. Le pouvoir judiciaire a toujours été le parent pauvre de l’Etat et a connu des restrictions budgétaires ces dernières années. Les cadres ne sont plus adaptés. Il y a une pénurie au niveau du personnel judiciaire également. 17% des magistrats ont plus de 60%, la moyenne est d’environ 50 ans (…) c’est pour cela que l’on lance une opération de séduction, pour choisir les magistrats de demain", ajoute la présidente du Conseil supérieur de la Justice. Une opération de séduction qui vise à permettre aux étudiants de suivre des magistrats dans leur quotidien.