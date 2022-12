Vandevoordt gardien le plus prometteur au monde, Debast parmi les meilleurs défenseurs centraux

La Belgique est à un tournant de son histoire footballistique. Après l’élimination précoce des Diables Rouges à la Coupe du monde au Qatar, l’heure est à la reconstruction. Mais pas de panique, selon le dernier rapport de l’observatoire du football CIES, l’avenir des Diables devrait être radieux.

Dans son rapport mensuel, le groupe de recherche a dressé la liste des plus belles promesses du foot mondial (nées au plus tard en 2002) en les classant dans différentes catégories (200 joueurs).

Dans la catégorie des gardiens de but, on retrouve un Belge tout en haut du classement. Selon le rapport, Maarten Vandevoordt, portier du Racing Genk, serait le gardien le plus prometteur au monde avec 3 570 minutes de jeu en 2022, un capital expérience de 27,2 et une valeur de transfert estimée à 18,1 millions d’euros. "Le capital expérience est une métrique particulièrement utile pour identifier les footballeurs les plus prometteurs dans la mesure où elle combine le temps de jeu, le niveau sportif des rencontres et les résultats", a précisé le CIES.

D’autres jeunes talents noirs-jaunes-rouges sont mis à l’honneur. C’est le cas de Zeno Debast qui, avec un capital expérience de 23,3 et une valeur estimée à 13,8M, fait partie du top 10 des défenseurs centraux de construction les plus prometteurs (6e derrière l’intouchable Joško Gvardiol, auteur d’une Coupe du monde exceptionnelle avec la Croatie).

Troisième belge présent dans ce rapport : Johan Bakayoko. Âgé de 19 ans, celui qui évolue au PSV figure dans le top 10 des ailiers droits orientés tir les plus prometteurs. Déjà appelé à trois reprises avec les Diablotins, Bakayoko devrait sans doute découvrir l’équipe des Diables dans les prochains mois.

Sur le même flanc, un certain Ken Nkuba, du Sporting de Charleroi. Quatrième et dernier Belge de la liste, le Carolo de 20 ans fait partie du top 10 des ailiers droits tout-terrain.

Plus surprenant, les noms de Jérémy Doku, Roméo Lavia, Julien Duranville ou encore d’Aster Vranckx, tous de grands talents belges, ne se trouvent pas dans cette liste.