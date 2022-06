Vancouver croit en la trottinette électrique en libre-service.

Une telle décision aurait assurément un impact immédiat sur la sécurité. Les opérateurs de services de partage de trottinettes en libre-service peuvent en effet décider d'une vitesse maximale et même la réduire automatiquement à l'approche de certaines zones sensibles, comme près des écoles, pour plus de sécurité. D'autre part, grâce au géorepérage, ils peuvent également empêcher leurs trottinettes de rouler sur les trottoirs et ainsi de mettre en danger les piétons et les personnes à mobilité réduite.

C'est d'autant plus important que, pour Sarah Kirby-Yung, "37% des émissions de CO2 à Vancouver proviennent de la combustion d'essence et de diesel des véhicules roulant en ville". Cette solution de micro-mobilité proposerait ainsi une alternative aux trajets courts tout en permettant de lutter contre la congestion automobile et de réduire la pollution atmosphérique et sonore.