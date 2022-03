Vanaken et Trossard impressionnants, la classe de Januzaj, l’inébranlable Benteke et ceux qui ont perdu des points…

Ce à quoi Benjamin Deceuninck répond que selon lui, une scission assez nette s’est opérée mardi soir à l’issue du match face au Burkina. " Il y a pour moi dans les vainqueurs : Vanaken. Il a été présent dans le jeu et décisif. Il incarne le patron discret dans le tempo des matchs. Son jeu de tête peut être hyper-précieux dans des matchs fermés. Il doit être au Qatar. Et puis il y a Trossard. Ce n’était pas un cadeau de jouer à une nouvelle place. Il a rempli parfaitement le contrat. Technique, décisif, intelligent. Il est peut-être un des diables les plus sous-estimés de cette génération. J’ajoute que Dendoncker, Batshuayi, Januzaj, Sels et Benteke ont aussi marqué des points. A contrario, en vue du Qatar, Saelemaekers a perdu des points. Denayer et Bornauw n’ont pas hyper-rassuré. Et De Ketelaere a déçu. Il n’a pas été le leader technique attendu dans ces circonstances. Enfin, Youri Tielemans a connu encore un peu trop déchets dans des zones dangereuses. "

Manuel Jous a lui noté une hausse de la créativité au cœur de l’équipe entre ces deux rencontres." La créativité, qui faisait totalement défaut à Dublin, était beaucoup plus présente contre le Burkina. Essentiellement grâce à un Trossard intenable, un Januzaj touché par la grâce dans chacun de ses gestes (mais pourquoi donc le sortir si tôt ?), et un Vanaken positionné plus bas, et qui a pu faire valoir son jeu d’infiltration, dans son style particulier. Sur l’ensemble des deux matchs, Vanaken aura été le meilleur Diable. En l’espace de quelques mois, il est passé de bouche-trou dans le noyau de l’Euro, à incontournable dans la sélection… Et quasiment aussi dans l’équipe. Le Brugeois a bel et bien franchi un palier cette saison. L’autre constat, moins reluisant, concerne le secteur défensif. Quand Vertonghen et Alderweireld sont présents, on pointe leur âge avancé et leur manque de vitesse. En leur absence, on déplore le déficit d’expérience… Dans ce secteur, personne ne rassure vraiment (à part Boyata, dans une certaine mesure, en Irlande, mais qui est loin d’incarner l’avenir). Denayer n’est pas toujours sécurisant, et Bornauw semble décidément très nerveux dès qu’il enfile la vareuse de l’équipe nationale (même s’il a bien rattrapé, par un repositionnement dans l’axe, son début de match difficile contre le Burkina…). On attend avec une certaine impatience le retour aux affaires de Zinho Vanheusden, mais il faudra que celui-ci parvienne à se débarrasser des blessures à répétition qui minent son corps autant que son moral… "

Eby Brouzakis voulait lui retenir la classe de Januzaj : " Vous avez tout dit les gars. Mais j’ajoute un plaidoyer pro-Januzaj. Il y a des joueurs comme lui, et ils sont peu nombreux, qui détiennent cette grâce, cette classe, cette élégance que seuls les grands possèdent. Et c’est vrai que les gauchers ont souvent -je concède que c’est irrationnel et inexplicable- ce truc en plus. Je le reprends les yeux fermés au Qatar rien que pour sa louche qui isole Batshuayi sur le but de Trossard. Pourquoi l’avoir sorti si tôt ? Avait-il suffisamment séduit le coach ? J’ose espérer qu’il ne reste plus rien du contentieux né à l’issue du match à Sain-Marin. Et j’ai besoin de comprendre pourquoi Benteke joue si peu. Dès l’instant ou Michy Batshuayi avait séduit en Irlande, j’étais sûr qu’il allait commencer face au Burkina. Il y a déjà eu cette non-montée au jeu face à l’Italie à l’Euro… Et maintenant il ne reçoit que vingt minutes… Son absence de sourire après son but m’interroge. Or, comme tu le dis Vincent, il est unique… Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit sûr Vanaken, Trossard, Dendoncker… Je partage votre avis. Je note aussi que derrière, on concède soit des buts (5 matches de suite sans clean sheets avant le Burkina) soit beaucoup d’occasions. Le Burkina en a quand même eu pas mal… De trop je trouve. "