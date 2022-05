Vanaken décroche son cinquième titre avec Bruges : "on ne s'habitue jamais à ce genre de moments"

Hans Vanaken a pu célébrer son cinquième titre de champion de Belgique avec le Club Bruges. Le maître à jouer a été décisif dans le match du titre en inscrivant le penalty égalisateur. Il a réagi au micro d'Eleven Sports. "Cinq titres, une bonne habitude ? Cela ne sera jamais une habitude de remporter un titre. Cela reste un moment fantastique ! Ca a été un match difficile à cause de l'enthousiasme de l'Antwerp. Ca a été un match qui pouvait tourner dans les deux sens. Mais on a été très bons dans ces Champions' Playoffs. C'est l'expérience et le calme qui ont fait la différence. On est resté calme dans tous les moments difficiles."

Bruges a connu une période de doute au moment du départ de Philippe Clement. Mais Alfred Schreuder a réussi à donner une nouvelle direction au FC Bruges. "Il n'y a jamais eu de panique dans ce groupe, même quand Philippe Clement est parti. Skov Olsen et Odoi ont apporté l'expérience nécessaire, les joueurs qui ont moins joué comme Vormer et Dost sont également restés concernés. C'est un groupe de 25 amis, et ça s'est vu sur le terrain."