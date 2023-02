Van Wilder se remobilise après avoir levé ses bras trop tôt : "Ce sont des choses qui arrivent"

Ilan Van Wilder est passé tout près de sa première victoire chez les professionnels jeudi lors de la 2e étape du Tour d’Algarve. En tête après avoir attaqué à 200m du but dans le sprint en côte en comité réduit, le Belge de l’équipe Soudal Quick-Step a cru trop vite à la victoire et levé les bras alors qu’il se faisait déborder par Magnus Cort Nielsen à même la ligne.

Une deuxième place sans doute frustrante pour le Bruxellois de 22 ans qui a cependant vite relativisé. "Je suis passé à côté aujourd’hui", reconnaissait-il après avoir franchi la ligne d’arrivée. "Quand on est dans le final d’une course qui peut t’offrir ta première victoire professionnelle, ce sont des choses qui arrivent", explique-t-il via le site internet de son équipe.

Deuxième du général à 4 secondes du leader Cort Nielsen, Van Wilder dispose d’une autre étape pour grimpeurs/puncheurs et d’un contre-la-montre pour s’illustrer à nouveau.

"Mon objectif ici, c’est obtenir un bon résultat au classement général. Mais difficile de dire comment les choses vont s’imbriquer dans les prochains jours. Ce vendredi, je vais surtout me concentrer pour aider Fabio (Jakobsen) au sprint. Il a une belle opportunité. On verra ensuite comment ça se passe ce week-end", a encore déclaré Van Wilder.