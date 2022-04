Van Wilder furieux après le crash sur la Doyenne : "Tout ça pour 2 coureurs qui n’ont pas voulu utiliser leurs p** de freins"

Le jeune loup du Wolfpack, Ilan Van Wilder, fait partie des victimes de la chute massive qui s’est produite sur Liège-Bastogne-Liège, juste avant le Col du Rosier. Il est tombé dans une descente à plus de 70 km/h. Lors de la chute il s’est fracturé la mâchoire, et a dû être opéré dans les heures qui ont suivi l’accident.

Le coureur de 21 ans a poussé un coup de gueule chez nos confrères de Het Laatste Nieuws, dénonçant le comportement de certains coureurs, à l’origine de cette chute dans le peloton : "Je ne sais pas à qui on peut imputer la faute et cela n’a pas d’importance. Mais en voyant les images et en entendant les témoignages de plusieurs coureurs, je sais que c’est un comportement qu’on voit de plus en plus dans le peloton. Deux coureurs, que je ne citerai pas, n’ont pas voulu utiliser leur p*** de freins et ce sont eux qui ont provoqué cet énorme chaos. Ça me met vraiment en colère".

Pour Ilan Van Wilder, la chute dans cette longue ligne droite descendante aurait pu être évitée, si certains coureurs faisaient preuve d’un peu plus de bon sens : "Si un coureur veut gagner une ou deux places et plonge dans un trou qui n’existe pas. Alors vous obtenez quelque chose comme ça.”

Un accident qui prive Ilan Van Wilder du Giro. Le coureur belge s’apprêtait à prendre part à son deuxième Grand Tour. En 2022 il était au départ de la Vuelta mais il avait dû abandonner lors de la première étape à cause de fortes douleurs au genou.