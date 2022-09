Van Vleuten gagne le Challenge by la Vuelta et complète son fabuleux triplé, Kopecky 2e de la dernière étape

Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté le Challenge by La Vuelta à l’issue de la 5e et dernière étape disputée à Madrid sous la forme d’un critérium de 95,7 km dans les rues de la capitale espagnole.



La Néerlandaise, qui fêtera ses 40 ans en octobre, réalise ainsi le grand chelem en s’adjugeant les trois grands Tours en une année après ses succès au Giro d’Italia Donne et au Tour de France.



AVV a fait la différence dès la deuxième étape en assommant la concurrence avec un long raid dont elle a le secret. Elle a fait grimper son total de victoires à 97.