Van Morrison annonce deux concerts en Belgique

Après près de 20 ans, Van Morrison, Van The Man pour ses fans, renoue avec l’intimité des salles belges. Il se produira ainsi le 4 juillet à la Salle Reine Elisabeth d’Anvers et le 5 juillet au Cirque Royal de Bruxelles. Ses albums emblématiques Moondance et Astral Weeks, et ses tubes Brown Eyed Girl, Into The Mystic, Wild Girl et Gloria ont marqué l’histoire de la musique de son empreinte.

Van Morrison est une icône. Le Nord-Irlandais a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1993 et a notamment reçu un Brit Award et six Grammy Awards. Le principal accomplissement de Van Morrison est d’avoir toujours repoussé les frontières de la musique populaire. Cette année, cela fait 58 ans que Van Morrison a marqué le monde de la musique en lançant le grand classique du rock "Gloria" avec son groupe nord-irlandais Them. Son premier single en solo, l'intemporel "Brown Eyed Girl", date de 1967. Et un an plus tard, avec "Astral Weeks", il réalisait l'un des meilleurs disques pop de tous les temps, l'un des rares albums à s’être vu attribuer un 10/10 par la bible de la critique musicale Pitchfork.

Depuis le début de sa carrière, Van the Man s’est approprié avec beaucoup de talent les influences de légendes comme Hank Williams, Jimmie Rodgers, Muddy Waters, Mahalia Jackson et Leadbelly. Sa musique a toujours fait fi des frontières et va du soul-jazz qui swingue de Moondance à la musique celtique traditionnelle d’Irish Heartbeat. Ces dix dernières années, il a collaboré avec une longue série d’artistes des plus divers, comme John Lee Hooker, Mose Allison, Gregory Porter, Mavis Staples et Tom Jones, et a entamé différents projets musicaux pour redécouvrir ses racines blues, jazz, skiffle et country.

Aujourd’hui âgé de 77 ans, Van Morrison continue de faire de la musique avec un 44e album 'Moving On Skiffle’ qui sortira le 10 mars, dont on vous propose un extrait ci-dessous avec le titre "Worried Man Blues".

Les billets sont en vente à partir de ce vendredi 3 février à 10h via greenhousetalent.com.