Van Looy, Coppi, Hinault : Tadej Pogacar égale quelques beaux noms avec son succès sur le Tour de Lombardie

25 ans et déjà cinq Monuments. Ajoutez à cela deux victoires sur le Tour de France et vous obtenez une armoire à trophées déjà bien fournie et surtout variée. Si Tadej Pogacar était surtout pressenti pour devenir un des meilleurs coureurs de Grand Tour de l’histoire, il est occupé à se forger un solide palmarès sur les courses d’un jour. Son troisième succès sur les routes lombardes lui permet d’ailleurs de dépoussiérer quelques records.