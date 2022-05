"Van Life : les nouveaux hippies connectés d’Amérique" : tout quitter et prendre la route

Ils veulent profiter de la vie maintenant et, pour certains, ne pas attendre la retraite. Et le documentaire nous montre qu’on retrouve tous les profils : des jeunes, des vieux, des riches et des moins riches. Ils partent seuls, en couple ou en famille, mais avec comme point commun la même quête de liberté.

On suit le quotidien de cinq d’entre eux et on comprend le sens de leur choix. Les plus influents sur les réseaux parviennent à financer leur vie nomade à coups de sponsors. Leur travail consiste alors à faire rêver leurs abonnés avec des images léchées sur leur compte Instagram, comme Emily et Corey, aux 200.000 abonnés. Les autres travaillent sur la route pour avoir le minimum pour vivre. C’est le cas de Lamar et Ashley qui voyagent avec leur petite fille, entre petits boulots et plages de rêve en Floride.

"Mon bonheur ne repose pas sur ce que je possède", tel est l’état d’esprit de Katie, 32 ans, issue d’une famille aisée et qui a quitté son job pour partir seule, à bord d’un van qu’elle construit elle-même au fur et à mesure. Quant à Alan et Liz, chefs d’entreprise à la retraite, ils visitent les plus beaux parcs de Californie au volant de leur van 4/4 suréquipé, cave à vin comprise !

On verra aussi que cette communauté Van Life se retrouve chaque année pour un festival organisé par un influenceur dans l’Oregon. Tous échangent sur leur nouveau mode de vie.

Les sociétés de camionnettes sur mesure voient en tout cas leurs commandes exploser ces dernières années. Et ça devrait continuer à s’amplifier : 10 millions de foyers américains possèdent déjà un van, prêts à prendre la route.