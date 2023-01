Van Halen : quelqu'un a isolé les cris de David Lee Roth dans "Runnin 'With The Devil" et le résultat est hilarant

Des enregistrements de la voix isolée de David Lee Roth de la chanson "Runnin' with the devil" de Van Halen ont été partagés sur les réseaux sociaux, et ils ont suscité un grand engouement auprès des fans.

On peut y entendre Roth crier des "Ahhhh" et "Yeah!" avec une énergie débordante, ajoutant une dimension supplémentaire à la chanson déjà épique. Cela montre à quel point le chanteur était investi dans sa performance et combien il a contribué à faire de Van Halen un groupe légendaire.

On peut entendre ici la technique de David Lee Roth, sa maîtrise de la respiration et sa capacité à utiliser des interjections pour ajouter de la puissance à la chanson. Et le résultat est à la fois drôle et passionant.