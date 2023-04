Van Halen : la guitare de « Hot For Teacher » aux enchères

La guitare qu'Eddie Van Halen a utilisée dans le clip de "Hot For Teacher" de Van Halen est mise aux enchères chez Sotheby's.

La guitare Kramer, fabriquée sur mesure, a une mise de départ de 1,8 million de dollars et est estimée entre deux et trois millions de dollars.

Selon Sotheby's, la guitare utilisée sur scène a été réalisée sur mesure par Paul Unkert de Kramer Guitars pour Eddie Van Halen, avec d'importantes innovations adaptées à l'évolution de la technique guitaristique d'Eddie. Elle a été l'une des principales guitares d'Eddie Van Halen en 1983 et 1984.

Elle a ensuite été offerte par Eddie Van Halen à Gregg Emerson, le technicien de batterie du groupe qui prenait sa retraite, vers 1990. Emerson a ensuite donné la guitare à son neveu, qui l'a vendue à Neal's Music à Huntington Beach, en Californie. Neal's Music a ensuite vendu l'instrument à son propriétaire actuel.

La guitare est accompagnée d'une lettre d’authenticité rédigée par Unkert, d'une photo signée par Eddie Van Halen, de son étui d'origine avec les étiquettes de la tournée et de Warner Brothers, ainsi que de la veste et des gants blancs portés par Van Halen dans la vidéo.

La lettre d'accompagnement d'Unkert détaille l'histoire de la guitare "Hot For Teacher" : " elle a été fabriquée par mes soins à l'usine Kramer de Green Grove Road à Neptune, NJ, vers 1982-1985/ #CO176. Cherchez les tampons "Unk" sur le manche et le corps. Ce fut mon dernier projet pour Ed et Kramer".

Les enchères pour cette guitare se terminent mardi prochain, le 18 avril.