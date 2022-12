Van Gaal quitte la sélection avec un goût amer : "Nous nous sommes entraînés toute l’année aux tirs au but"

Louis van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, regrettait l’amère élimination des Néerlandais, aux tirs au but, face à l’Argentine, en quarts de finale de la Coupe du monde de football, vendredi au Qatar.

"Nous nous sommes entraînés aux tirs au but toute l’année et malgré tout, nous nous plantons", a commenté Van Gaal pour son dernier match comme sélectionneur des Pays-Bas sur la chaîne de télévision néerlandaise NOS.

"C’est dommage. En tant qu’entraîneur, je veux avoir tout sous contrôle. C’est pourquoi j’ai demandé aux joueurs de tirer les penaltys dans leur club, ils l’ont tous fait. Mais si vous en manquez deux, vous ne gagnerez plus. Vous ne pouvez tout simplement pas vous remettre d’une telle série. Il y a eu des décisions discutables mais nous ne perdons pas à cause de l’arbitre".

Louis van Gaal a ensuite confirmé en conférence de presse qu’il quittait son poste de sélectionneur des Pays-Bas : "Je ne continuerai pas comme coach de la sélection des Pays-Bas, c’était mon dernier match pour mon troisième mandat".

"Je suis très fier. J’ai amené beaucoup de jeunes joueurs, pour qu’ils apprennent. On a formé un groupe et quand je regarde derrière, je vois quelque chose de très positif. Je n’ai pas le sentiment d’avoir été battu ce soir, juste parce que j’ai été battu aux tirs au but", a-t-il ajouté.

"Dans tous les cas, ce que je laisse derrière moi, c’est un excellent groupe. C’est une équipe qui est très soudée, très technique. J’ai été le coach pendant 20 matches, et on n’a jamais perdu. C’est bien pour une raison. Et on a aussi joué contre les meilleures nations", a-t-il ajouté.

Van Gaal sera remplacé à partir du 1er janvier par Ronald Koeman, dont la désignation a été annoncée il y a déjà plusieurs mois.