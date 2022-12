Van der Poel sur son duel avec van Aert : "Rouler ensemble pendant une heure, on aurait dit le Tour des Flandres"

Victorieux hier à Gavere, Mathieu van der Poel a cette fois dû se contenter de la deuxième place à Heusden-Zolder. Le Néerlandais a été battu par Wout van Aert dans le sprint final.

Van der Poel a lancé les débats en accélérant dès le premier tour de la 5e manche du Supeprestige. "Je ne voulais pas me retrouver dans un groupe trop important. Seul Wout van Aert a pu me suivre, et nous nous sommes retrouvés à deux pendant une heure", a dit le Néerlandais, qui n'a pu disputer le sprint final, ayant déchaussé dans la dernière ligne droite.

"Dommage que je n'aie pu jouer la gagne", avance MVDP. "J'avais accéléré plusieurs fois dans le dernier tour et je voulais mettre la pression sur Wout dans les parties techniques, mais je n'ai pu faire la différence. Rouler ensemble pendant une heure, on aurait dit le Tour des Flandres (rires). J'ai un ennui mécanique dans le sprint. Cela n'arrive jamais sur la route mais bien en cross avec ces pédales. C'est un peu frustrant mais je ne peux pas y faire grand chose. Bien sûr, j'aurais aimé gagner mais je ne suis pas trop déçu. Demain, j'aurai une nouvelle chance à Diegem. Je retiens surtout que les sensations sont bonnes".