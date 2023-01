van der Poel s’impose à Herentals après une grosse accélération et un problème technique pour van Aert

Wout van Aert et Mathieu van der Poel se sont une nouvelle fois livrés une belle bataille lors du cyclo-cross d’Herentals. Et sur les terres du champion de Belgique, c’est finalement le Néerlandais qui s’est imposé après avoir profité d’une crevaison de van Aert dans le dernier tour.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Jens Adams se détachent dans le premier tour. Adams doit laisser filer sur la côte que les coureurs doivent franchir à pied et le duo van Aert – van der Poel s’envole dès le deuxième tour.

Au passage sur la ligne pour entamer le cinquième tour, Adams est repris par van der Haar et Ronhaar. Il chute un peu plus loin et perd tout espoir de bons résultats, tout en gênant les deux Néerlandais qui voient Iserbyt revenir dans le groupe.

Devant, van Aert, qui est longtemps resté dans le sillage de van der Poel, accélère mais ne parvient pas à lâcher le Néerlandais.

Les deux hommes sont costauds et ne parviennent pas à faire la différence. Derrière eux, van der Haar et Iserbyt, qui ont lâché Ronhaar, se battent pour la troisième place.

Dans le dernier tour, à quelques centaines de mètre de la fin, van der Poel accélère et Wout van Aert ne peut pas réagir, la faute à une crevaison de la roue arrière. Le champion de Belgique doit s’incliner à domicile, dans son fief d’Herentals.

Eli Iserbyt prend la troisième place devant Lars van der Haar. Le jeune britannique Cameron Mason prend la cinquième place. Jens Adams termine finale septième.