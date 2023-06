van der Poel prudent avant le départ du Tour : "Gagner une étape ce n’est pas si facile"

Il sera assurément un des coureurs à suivre lors de ce Tour de France 2023. Encore plus durant les premiers jours de course au Pays Basque. Mais, Mathieu van der Poel n’en reste pas moins prudent quant à ces ambitions personnelles. Quelques minutes après la présentation des équipes à Bilbao, le coureur néerlandais s’est arrêté au micro de Jérôme Helguers.

Dix petites étapes, un top 5 et un abandon. Le Tour 2022 ne restera pas dans les annales de la carrière d’un van der Poel certes diminué. De là à le voir particulièrement revanchard dès les premiers kilomètres cette année ? "Non pas du tout, je veux juste faire un bon Tour, temporise le petit-fils de Raymond Poulidor. Nous suivons une bonne trajectoire depuis le début de la saison avec l’équipe et mes objectifs se sont bien déroulés."

À l’image d’un printemps réussi qui doit donner confiance au coureur de chez Alpecin-Deceuninck. "Oui j’ai les mêmes jambes mais je sais que sur les classiques quand j’ai la forme je peux jouer la victoire. Ici, c’est différent, nuançait le vainqueur de Milan-Sanremo avant d’évoquer ce que serait un Tour réussi pour lui. Gagner une étape ce n’est pas si facile. J’aimerais y arriver avec l’équipe. Ensuite, aller jusqu’à Paris car d’autres objectifs suivront. Je pense également que si je me sens bien et que l’étape du lendemain ne me convient pas, j’aiderai Philipsen dans les sprints."

De leader à serviteur, il n’y a parfois qu’un coup de pédale. Que Mathieu van der Poel s’apprête certainement à donner, à l’image de son grand rival belge, Wout van Aert.