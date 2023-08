Van der Poel, Pidcock et Sagan sur le VTT, "un coup de projecteur incroyable" estime le coureur belge Pierre de Froidmont

Face à de telles monstres du cyclisme, est-ce qu'on se sent battu d'avance ? "Non, parce qu'ils sont sur la même ligne de départ que nous et s'ils sont meilleurs que nous et bien c'est comme ça. Moi personnellement, ça me motive beaucoup d'être à côté d'un Mathieu Van der Poel sur la ligne de départ et essayer de m'accrocher, voir ce que je peux faire face à lui. Je me dis que s'ils viennent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt et prennent du plaisir. C'est bien de les voir avec nous", conclut Pierre de Froidmont.