Van der Poel n’est pas encore au bout du tunnel : "Il s’entraîne mais pas encore en vue d’un retour"

Mathieu van der Poel prêt pour le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix ? On est encore loin de pouvoir l’affirmer. Alors qu’un vent d’optimisme soufflait depuis deux semaines suite à la reprise des entraînements du phénomène néerlandais, son directeur sportif Philip Roodhooft a tempéré quelque peu l’enthousiasme.

"Ses entraînements se mettent en place mais ce n’est pas encore vraiment en vue d’un retour", a-t-il expliqué à nos confrères de Sporza. "Le fait que Mathieu puisse s’entraîner correctement est quand même un premier pas dans la bonne direction", a-t-il ensuite ajouté dans une optique plus optimiste. "Cela aurait été grave s’il n’y avait pas eu d’améliorations après toute cette période de repos."

Ralenti par des douleurs au dos, à l’arrêt depuis la mi-décembre puis opéré au genou, van der Poel a dû mettre de côté sa saison de cyclo-cross et n’a pas encore couru sur route cette saison. Dès le week-end prochain, ses adversaires pourront tester leurs sensations sur le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avant les Strade Bianche. Van der Poel devra, lui, ronger son frein et espérer un retour pour les grands rendez-vous d’avril : Tour des Flandres (03/04), Amstel Gold Race (10/04) et Paris-Roubaix (17/04).