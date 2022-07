Van der Poel lanceur de Philipsen ? C’est possible mais pas tant qu’il joue le maillot jaune

Avec Mathieu Van der Poel et Jasper Philipsen, Alpecin-Deceuninck a glissé un coureur dans le Top 5 de toutes les étapes danoises du Tour de France 2022. Le Néerlandais, 5e du Général à 20 secondes, est toujours dans le coup pour le maillot jaune.



La formation belge joue donc "placé" en ce début de Grande Boucle mais il manque encore un petit quelque chose pour conclure. Un lead out de MVDP pour le sprinter maison pourrait être ce facteur X. Ce n’est pas (encore) à l’ordre du jour à en croire Christophe Roodhoodft, à qui Jérôme Helguers a posé la question.



Après ses 6 Top 3 de 2021, Philipsen revient sur le Tour avec l’envie de gagner. Il s’est classé 5e puis 3e des deux premiers sprints. "Le sprint de Jasper était quasiment parfait. Il est peut-être parti un peu trop tôt. Mais c’est mieux de démarrer trop tôt que de ne pas être capable de faire le sprint. On est content. Il a fait un très bon sprint. Et cela nous donne confiance pour la semaine à venir. S’il continue comme ça, cela va venir. C’est certain. On a vu qu’il avait le potentiel et que la forme est là. Il faut juste attendre le jour où tout va se mettre en place".



Et si la dernière pièce de ce puzzle se nommait Mathieu van der Poel. "C’est possible. Mais on est au début du Tour et Mathieu est encore proche du maillot jaune. On a décidé de lui donner quelques jours pour être à l’aise. Il y a encore des étapes à venir (qui lui conviennent). Peut-être que son jour va arriver. Il est au Tour pour lui mais aussi pour l’équipe."