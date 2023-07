Van der Poel enfin protagoniste, van Aert "neutralisé" par ses rivaux, Vingegaard et Pogacar inséparables : les faits marquants d’une folle 12e étape

Le peloton est bien aminci. Difficile d’être entouré de manière optimale pour Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Les deux favoris de ce Tour de France 2023 ne se quittent pas d’une semelle… et se jaugent face aux attaques incessantes de leurs collègues. Les deux hommes suivent régulièrement les mouvements de course et placent des démarrages assez secs pour se tester.

UAE profite du chaos pour tenter d’envoyer Adam Yates (6e du général à 4 : 39) à l’avant. Un scénario que Vingegaard ne veut pas voir se concrétiser. Le Danois répond systématiquement aux accélérations de Britannique. Un levier à activer pour UAE en vue des étapes suivantes.

Alors que ce rififi est en cours, le bon coup finit par partir. Dylan Teuns et Tiesj Benoot sont les premiers à créer un trou significatif, suivis quelques instants plus tard par Mads Pedersen. Le trio fait de la résistance et finira par accueillir, après plus de 80 km de course, une douzaine d’hommes supplémentaires : les Belges Victor Campenaerts et Jasper Stuyven, Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Andrey Amador, Ion Izagirre, Ruben Guerreiro, Guillaume Martin, Mathieu Burgaudeau, Tobias Johannesen et Matteo Jorgenson.

La mi-course est passée, le peloton – ou plutôt ce qu’il en reste – peut souffler un bon coup et laisser filer ces 15 courageux.