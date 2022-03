Van der Poel, 3e à Sanremo après 5 mois sans course : "C’est beaucoup mieux que ce que j’espérais"

Intervenu au micro de Jérôme Helguers après la course, MVDP est revenu sur sa prestation en évoquant notamment le vent contraire dans la Cipressa et le Poggio, la préparation du sprint final et ses bonnes sensations.

"J’étais bien positionné sur la Cipressa et c’était nécessaire car il y avait un sacré tempo à l’avant et le vent était de face. Après sur le Poggio, c’était difficile d’accélérer car c’était aussi vent de face et on était bien dans la roue. Ensuite, c’était très tactique. C’est un peu dommage qu’on n’ait pas pu sprinter pour la victoire mais c’est comme ça à Sanremo. On sait que celui qui fait le plus de travail perd le sprint. On était juste à trois pour essayer de boucher ce trou et ce n’était pas assez je pense."

"Mon Milan-Sanremo, c’était beaucoup mieux que ce que j’espérais. J’ai bien travaillé en Espagne ces dernières semaines et je suis quand même heureux d’être sur le podium", a ponctué Mathieu van der Poel. Le Néerlandais était censé reprendre la compétition mardi à la Semaine Internationale Coppi et Bartali. Son équipe n’a pas encore communiqué un changement de programme. MVDP se dirigera ensuite vers les deux Monuments suivants, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qu’il abordera inévitablement avec ambition.