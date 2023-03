Van der Plaesten : "Nafi est déjà l’heptathlonienne idéale, nous allons essayer de la rendre encore meilleure"

Dès leur arrivée en Turquie, Nafi et Michael l’ont joué "profil bas" et ont annoncé que cette compétition était un "test". On ne peut s’empêcher de penser qu’ils pressentaient qu’un grand résultat était possible. "Je n’étais pas sûr à 100% de la manière dont l’entraînement allait se traduire en compétition. Mais je savais qu’elle était en bonne santé, qu’elle était motivée et que la technique était plutôt bonne. On savait que le record du monde était possible. Mais en épreuves combinées, il faut toujours un peu attendre. Je pense que c’est un test réussi. Tout s’est bien passé. Et avec un record du monde, je pense qu’on ne peut pas faire beaucoup mieux".



Pas mieux pour… un début. Parce que le nouveau duo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Cela a été quatre premiers mois fantastiques, nous avons pu faire beaucoup de travail ensemble. C’est un beau premier résultat. Un bon premier pas. Et nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée cet été. Elle m’a dit qu’elle voulait à nouveau marquer plus de 7000 points, ce qu’elle n’a plus fait depuis 2017 (7013 points à Götzis). Je pense que cela va être une de nos prochaines étapes, un de nos prochains objectifs. Pour atteindre un gros total, il faut réussi à réunir tous les éléments en même temps. Ce sera une des ambitions de cette année et de l’année prochaine".