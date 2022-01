Van Crombrugge épingle "trop de déchets techniques" d’Anderlecht après la défaite contre l’Union

Trompé par une déviation de Olsson sur le but décisif de Casper Nielsen, Hendrik Van Crombrugge n'a pas eu d'intervention à faire lors de la première mi-temps du derby bruxellois remporté 1-0 par l'Union Saint-Gilloise.

Le gardien du Sporting d'Anderlecht a en revanche été mis à contribution en deuxième période avec trois belles parades pour permettre aux siens de rester dans le match. Malheureusement pour les Mauves, ils ne sont finalement pas parvenus à égaliser.

"Ce que nous avons fait dans le jeu, ce n'était tout simplement pas assez", a constaté Van Crombrugge au micro d'Eleven Sports.

"L'Union avait un bloc très bien organisé. Pour essayer de trouver des espaces face à ce bloc, il fallait une circulation de balle rapide et le moins de déchets possibles. On n'a pas eu assez de bravoure et il y a eu trop de déchets techniques" a ajouté le portier des Bruxellois, convaincu qu'Il faut "rester calmes, sereins, travailler dur et ne pas tomber dans la panique."