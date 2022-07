Van Crombrugge : "Dans le système du coach c’est surtout le collectif qui est important"

Anderlecht est actuellement en stage aux Pays-Bas pour préparer sa saison. Passage important dans la préparation d’une saison, le stage de cette année l’est d’autant plus avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de quelques nouveaux joueurs. Et pour l’instant, l’ambiance est au beau-fixe comme l’explique Hendrik Van Crombrugge au micro de Lancelot Meulewaeter : "Ça se passe très bien. On travaille très dur. On s’amuse bien. C’est un bon mix entre amusement et travail. C’est un style différent de ce qu’on a connu les trois dernières années avec le staff de Vincent donc c’est nouveau. On apprend à se connaître et c’est quelque chose qui doit se faire des deux côtés. Le coach doit nous connaître, son staff aussi et nous, on doit apprendre à connaître le coach et son staff".

Le gardien des Mauves a également vu débarquer de nouvelles têtes parmi les joueurs. Des transferts entrants qui ont déjà montré de belles choses : "Les nouveaux joueurs ont fait bonne impression. C’est encore tôt bien sûr. Par expérience je sais que parfois ils sont très forts à l’entraînement mais c’est un peu plus dur pendant les matchs donc je suis très curieux de les voir sur le terrain dans des matchs importants. Mais ils sont bien accueillis, ils s’intègrent bien et il y a une bonne communication avec tout le monde donc c’est quelque chose de positif".

Avec l’arrivée de Felice Mazzu, c’est aussi l’arrivée d’un nouveau système à trois défenseurs. Mais ne comptez pas sur Van Crombrugge pour dévoiler tous les secrets de la tactique anderlechtoise : "Ce qu’on prépare tactiquement, je ne vais pas trop en parler mais c’est vrai que son système avec trois défenseurs, c’est un système qu’on a déjà travaillé et c’est un système avec lequel il a connu du succès avec l’Union donc c’est normal qu’il essaye de refaire des choses qui ont bien fonctionné dans le passé".

Dans un système à trois centraux, la relance du gardien est un élément très important, de quoi donner encore plus d’importance à l’ancien portier d’Eupen, même s’il tient surtout à mettre l’accent sur le collectif dans le sillage de Felice Mazzu : "Je pense que dans le système du coach c’est surtout le collectif qui est important et c’est là-dessus qu’il met beaucoup d’importance. On doit être une équipe très solide, un collectif solide qui rend la tâche très difficile à l’adversaire. On doit être un bloc difficile à pénétrer et on doit être très fort dans nos actions offensives. Je pense que chacun connaît son rôle ou doit connaître son rôle. Plus on va avancer dans le temps, plus ça va se faire".

En fin de saison dernière, Vincent Kompany avait lancé quelques jeunes dans la bataille et un d’entre eux était sorti du lot : Julien Duranville. Pour Van Crombrugge, il ne faut cependant pas aller trop vite : "Il est très jeune donc il ne faut surtout pas mettre trop de pression sur lui. On sait qu’il y a énormément de talent venant de l’académie de Neerpede et Julien est un des nouveaux talents venant de l’académie. Je pense que ce sera très important que les joueurs expérimentés créent un environnement de victoire, positif dans lequel un jeune joueur peut se développer de la meilleure manière".

Une nouvelle fois cité sur le départ, Van Crombrugge ne veut certainement pas forcer un transfert et ne fera ses valises qu’en cas d’offre impossible à refuser : "Chaque été mon nom est cité dans certains clubs, certains championnats. Cet été n’est pas différent mais je reste calme, je suis très bien où je suis. Tout le monde le sait, la direction le sait, s’il y a une très belle opportunité qui se présente, dans laquelle tout le monde peut se retrouver, on se mettra à table".

Pendant le stage, une tête bien connue a refait surface. Adrien Trebel a en effet reçu sa chance sous Felice Mazzu. Snobé par Vincent Kompany, le Français avait végété dans le noyau B avant d’être prêté à Lausanne en fin de saison passée. Un retour en grâce qui n’étonne pas le gardien des Mauves : "Adrien est un joueur très professionnel avec une grosse mentalité de travail. Il a connu pas mal de blessures mais il est toujours resté professionnel et a beaucoup travaillé, ces derniers temps un peu plus dans l’ombre, mais il est là et il reçoit sa chance de l’entraîneur. A lui d’être de nouveau la meilleure version de lui-même et d’aider l’équipe où il peut le faire".