Van Crombrugge assume ses responsabilités et défend Mazzu : "C'est aux joueurs de gagner les matches..."

Nouvelle soirée cauchemardesque pour Anderlecht qui avait toutes les cartes en main pour s'imposer à Zulte-Waregem mais qui s'est finalement incliné au bout de la nuit... et des 10 minutes de temps additionnel (2-3). Forcément, ce revers conjugué à celui de dimanche face à Bruges, fait mal au moral et laisse des traces.

Comme souvent, c'est Hendrik Van Crombrugge qui s'est présenté au micro d'Eleven Sports. En bon capitaine, sans se débiner ou chercher des excuses : "C'est dommage, on mène 1-2, on a le contrôle du match mais on prend cette carte rouge stupide. Après ça, on perd le fil et Zulte prend la confiance. Ils y ont plus cru que nous. Après le 3-2, il restait 6 minutes, mais je sentais qu'on n'y croyait plus. Ce n'est pas normal. Mais ce qui fait surtout mal c'est d'avoir le contrôle sur tout le match et de tout gâcher comme ça."

Malgré la défaite, le portier bruxellois a eu un mot pour son coach et réaffirmé le soutien de tout le groupe envers Felice Mazzu : "Le groupe de joueurs a toujours été derrière le coach et l'est toujours après le match de ce soir. Au final, c'est à nous les joueurs de nous montrer sur le terrain et de gagner des matches. Et si on ne parvient pas à gagner, ça devient compliqué."