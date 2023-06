Van Buyten, Origi, Hazard... : voici les 7 Belges qui ont déjà remporté la Ligue des champions

Samedi soir, Manchester City et l’Inter Milan s’affronteront en finale de la Ligue des champions. Et peu importe le dénouement, c’est un Belge qui l’emportera ! Soit Kevin De Bruyne, soit Romelu Lukaku inscrira son nom au palmarès de la Champions League. Avant eux, d’autres Belges étaient parvenus à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Commençons par une mention honorable. En 1988, quatre ans avant le changement de format de la C1, un certain Eric Gerets, capitaine du PSV Eindhoven, remporte la fameuse Coupe d’Europe des clubs champions en s’imposant aux tirs au but face à Benfica. Il est officiellement le premier Belge à soulever la coupe aux grandes oreilles.

Autre mention, cinq ans plus tard, c’est un entraîneur belge en la personne de Raymond Goethals qui met la main sur la première Ligue des champions de l’histoire avec l’Olympique de Marseille.

Il faut ensuite attendre… 2013 pour voir un autre Belge triompher. Cette année-là, c’est le Bayern Munich qui remporte le duel 100% allemand face au Borussia Dortmund (2-1), pour le plus grand bonheur de Daniel Van Buyten, laissé sur le banc.

En 2015, le FC Barcelone s’impose 3-1 contre la Juventus et remporte sa 5e C1. Malheureusement pour Thomas Vermaelen, son nom ne sera jamais inscrit au palmarès de la compétition. En effet, longtemps blessé, il n’avait pas joué la moindre minute dans la compétition cette saison-là.

Quatre en plus tard, deux Belges vont cette fois repartir avec la médaille du vainqueur : Divock Origi et Simon Mignolet. Le premier cité est un des grands artisans du titre de Liverpool. Il a notamment planté deux buts lors de la "remontada" face au Barça en demi-finales et un autre en finale contre Tottenham (2-0). De son côté, bien qu’il n’ait pas joué la moindre minute dans la compétition, Mignolet, gardien remplaçant des Reds à l’époque, a été considéré comme vainqueur car il était présent sur la feuille de match de la finale, au contraire de "Verminator" en 2015.

Plus récemment, lors de la dernière édition, c’est le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard qui s’est imposé pour la 14e fois (!) de son histoire. Face à Liverpool, la Pieuvre belge avait réalisé le match parfait, remportant par la même occasion le trophée d’homme du match. Hazard, lui, était resté sur le banc.