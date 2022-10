Van Avermaet séduit par le lancement du Tour de France 2023 : "Cela va générer une belle course"

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), double vainqueur d'étape au Tour de France en 2016 et 2018, mais absent du Tour de France en 2022, a estimé l'édition 2023 de la Grande Boucle très dure dès la première étape.

"Le départ à Bilbao est superbe mais un peu atypique car le Tour sera très dur dès la première étape", a indiqué jeudi le champion olympique de Rio en 2016. "Le Pays basque va offrir un très beau parcours pour lancer la course. Le Tour est souvent lancé par des étapes plates et nerveuses, ce qui ne sera pas le cas en 2023 à mon sens car la course au classement général sera lancée dès le premier jour. Ce lancement du Tour va générer une belle course dans l'ensemble, même ce sera très dur, avec de très nombreuses ascensions, beaucoup de dénivelé dans les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les Vosges, le Jura. Ce sera un Tour très costaud pour les grimpeurs."