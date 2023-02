Van Aert-Van der Poel ne se quitteront pas (ou presque) du printemps, vers de nouveaux duels haletants ?

Après l’Italie, place aux bergs et aux pavés. Wout et Mathieu vous donnent rendez-vous le vendredi 24 mars au Grand Prix de l’E3, répétition générale sur les routes du Ronde. Le champion de Belgique 2021 enchaînera avec Gand-Wevelgem. Sa seule course du printemps sans son meilleur ennemi.



On retrouvera ensuite les duettistes pour la semaine sainte flandrienne avec le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Les deux objectifs majeurs de van Aert et Van der Poel. Alaphilippe et Pogacar seront aussi de la partie au Ronde.