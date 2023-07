Van Aert, van der Poel, Kuss, Yates : le Tour de France des coéquipiers modèles

Wout van Aert est probablement l’équipier le plus complet de ce Tour de France. Il est capable de sprinter, de grimper, il est un excellent rouleur contre-la-montre et fait partie des meilleurs descendeurs du peloton. Leader de son équipe sur les classiques, van Aert peut performer sur pratiquement tous les terrains. Mais comme depuis plusieurs années, Wout van Aert vient sur le Tour de France avec un double objectif : aider son leader à remporter le Tour de France et décrocher des victoires d’étape.