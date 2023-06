van Aert, un champion de Belgique de contre-la-montre concentré : "Au début, on ne m’a pas prévenu de la chute de Remco"

Il était attendu et il a répondu présent. Wout van Aert s’est offert les lauriers à l’occasion des championnats de Belgique du contre-la-montre. Une victoire pleine de puissance mais également de concentration comme l’a expliqué le coureur de chez Jumbo-Vismo au micro de Kevin Paepen.

Un peu moins de trois mois. van Aert n’avait plus levé les bras (il ne l’a d’ailleurs pas vraiment fait ici) depuis le GP E3 à Harelbeke le 24 mars dernier. "Cela fait du bien, c’est seulement ma deuxième victoire de l’année. J’ai attendu longtemps donc je suis content de retrouver ces bons sentiments, souriait d’emblée le Belge. Quand j’ai vu le parcours ce matin je me suis dit que c’était quelque chose pour moi avec toutes les accélérations et les parties techniques. Je voulais garder un bon rythme sans pour autant prendre tous les risques."

Un choix payant quand on sait que son principal adversaire aura été le seul à chuter ce jeudi. "Au début on ne m’a pas prévenu que Remco était tombé, je ne l’ai su que dans le deuxième tour. Je pense que c’était mieux de me concentrer sur moi-même, détaille le triple champion de Belgique de la discipline avant de comparer ce titre avec les anciens de 2019 et 2020. Le premier titre reste plus une surprise, les deux après j’étais davantage un favori." Un statut qu’il délaissera quelque peu à l’occasion de la course en ligne de ce dimanche. "C’est toujours particulier avec de grandes équipes et d’autres plus petites comme nous. Je pense que des sprinteurs comme Philipsen ou Merlier seront davantage favoris avec leur équipe mais on sera là comme outsiders" prévient van Aert qui pourrait donc réaliser son deuxième doublé après celui de 2020.