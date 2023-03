van Aert sur sa victoire au GP E3 : "C’est un moment intense d’arriver au sprint avec deux champions"

Wout van Aert a remporté le GP E3 et a mis fin à une période de disette de quelques mois sur la route au terme d’une course animée conclue par un sprint face à van der Poel et Pogacar. Une victoire importante, d’autant plus qu’elle arrive en Belgique, comme il l’a expliqué au micro de Samuël Grulois : "C’est vraiment extraordinaire de sentir l’émotion des Belges, ça fait plaisir, c’est sûr".

Les circonstances de course rendent également la victoire spéciale pour van Aert : "C’est un moment intense d’arriver au sprint avec deux champions. Gagner une course comme ça en étant trois en tête, c’est pour moi une performance extraordinaire. C’est normal que l’émotion soit là".

Pourtant, le Belge a dû s’accrocher, en étant mis en difficulté par une accélération de Pogacar dans le Vieux Quaremont : "Dans le Vieux Quaremont, j’étais vraiment à la limite. Je me suis dit que Mathieu et Tadej allaient se regarder un peu et que je devais tout faire pour rester à distance. Je savais que c’était le passage le plus compliqué pour moi. Mais je me suis concentré ensuite pour le sprint final. C’est une victoire importante car évidemment j’aime bien gagner et les semaines précédentes n’ont pas été faciles, elles ne correspondaient pas à ce que je suis habitué à faire".

Critiqué certains, notamment en Flandre, car ses derniers résultats n’étaient pas vraiment à la hauteur de ce à quoi il avait habitué, l’ancien champion de Belgique n’est pas choqué par cette pression : "Je comprends l’opinion. C’est plutôt un compliment. Quand les attentes sont grandes, ça veut dire quelque chose. Mais à un certain point, il faut savoir que ce n’est pas si facile. Donc ça fait plaisir de gagner et de montrer que j’ai de bonnes jambes".

Wout van Aert a désormais le regard tourné vers la suite des classiques et surtout sur le Tour des Flandres.