van Aert spectateur d’un duel au sommet sur le contre-la-montre du Tour de France : "Je suis le premier des gens normaux"

Au soir de la 16e étape de ce Tour de France, les suiveurs retiendront probablement l’écart entre Vingegaard et Pogacar. Mais, plus que cet énorme coup asséné par le Danois, c’est le gouffre entre les deux premiers niveaux de la course et le reste du peloton qui impressionne. Ce n’est pas Wout van Aert qui disait le contraire au micro de Jérôme Helguers.

Malgré un effort solitaire bien géré, le coureur de chez Jumbo-Visma a concédé près de trois minutes à son leader. "C’est incroyable le temps qu’il nous met à Tadej et moi. Je ne m’attendais pas à un tel écart, glissait le champion de Belgique de la discipline. Après les dernières étapes, on ne pouvait pas l’imaginer. C’était un avantage pour lui que le contre-la-montre soit dur et en fin de Tour."

Une dernière semaine que le Belge entame donc néanmoins par une belle performance. "Moi, je suis le meilleur des gens normaux, rigolait van Aert. On a vu pendant tout le Tour que les deux sont bien mieux que les autres. Aujourd’hui, c’est une très bonne journée pour nous." De la satisfaction donc mais également de la prudence. "On a gagné le Tour l’année passée mais on l’a déjà aussi perdu avant donc on sait qu’on doit rester concentrés jusqu’à Paris."