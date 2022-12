van Aert s’impose dans la nuit de Diegem au terme d’une magnifique bagarre avec van der Poel et Pidcock

Dans une version nocturne du cyclo-cross de Diegem, sixième manche du Superprestige, van Aert, van der Poel et Pidcock se sont livrés une magnifique bagarre qui a tourné à l’avantage du champion de Belgique. van der Poel et van Aert ont attaqué tour à tour et c’est le champion de Belgique qui s’est finalement imposé.

Le trio Pidcock, van Aert, van der Poel réalise un très bon départ et se retrouve déjà roues dans roues alors que Vanthourenhout chute. Iserbyt est le seul à pouvoir s’accrocher quelques mètres derrière et se bat pour recoller.

C’est dans le deuxième tour que Mathieu van der Poel fait la différence. Il est le seul capable de rester sur son vélo dans un passage dans le sable.

van Aert se retrouve donc en poursuite avec Pidcock et fait l’effort nécessaire pour recoller. Iserbyt est, lui, lâché.

Mathieu van der Poel est en forme ce mercredi soir et lâche à nouveau Pidcock et van Aert dans le quatrième tour.

Le Néerlandais est survolté et creuse l’écart alors que van Aert doit à nouveau mettre pied à terre dans la partie sablée du circuit. Pidcock en profite pour prendre quelques secondes d’avance sur le champion de Belgique.

Mais van Aert n’abdique pas et revient sur le Britannique. Le duo composé du champion du monde et du champion de Belgique reprend même van der Poel quelques centaines de mètre plus loin, dans le sixième tour.

Wout van Aert accélère alors dans le sable et prend pour la première fois de la soirée la tête de la course au moment d’entamer le septième et avant-dernier tour. van der Poel et Pidcock collaborent et rentrent tour à tour dans la roue du champion de Belgique.

Pidcock accélère directement et si van Aert saute directement dans sa roue, van der Poel laisse quelques dizaines de mètres et pointe à 10 secondes à l’entame du dernier tour. Le Néerlandais est battu et la victoire va se jouer entre Pidcock et van Aert.

Le Britannique commet une petite erreur à l’approche du dernier virage. van Aert en profite pour filer seul vers la ligne d’arrivée et s’imposer. Pidcock termine deuxième à six secondes, van der Poel est troisième à 33 secondes.

Le champion de Belgique s'offre sa quatrième victoire en six sorties dans les labourés et met fin à une série de six victoires consécutives de van der Poel sur le cross de Diegem.