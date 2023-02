Van Aert revanchard sur route ? "Plutôt que lui faire baisser les bras, sa 2e place va le rebooster en vue du Ronde et de Roubaix"

van Aert est arrivé à pleine maturité, le moment est venu d’aller chercher des Monuments

Pour notre consultant, les vrais objectifs de la saison de Wout van Aert sont autre part et le leader de l’équipe Jumbo-Visma va vite retrouver la bonne motivation. "Evidemment, on savait que celui qui remporterait la course serait dans une phase positive pour aborder la saison. Maintenant cela ne veut pas dire que van Aert va être dans une phase négative. Dans la tête de Wout, les deux grands objectifs de la saison sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il serait beaucoup plus déçu que dimanche à Hoogerheide s’il ne gagne pas ces deux courses-là."

Puiser sa force dans les défaites, c’est sans doute ce qui a conduit Wout van Aert vers la voie des succès ces dernières années. Une mentalité qui devrait lui permettre de vite effacer l’épisode Hoogerheide et d’être au rendez-vous au printemps. "Wout a un caractère revanchard. Plutôt que lui faire baisser les bras, cette 2e place va le rebooster en vue des vrais objectifs de sa saison de route. Il est arrivé à pleine maturité et il sait que le moment est venu d’aller chercher des Monuments (NDLR : il a déjà gagné Milan-Sanremo) car il y a une autre génération qui pousse derrière. S’il ne va pas les chercher maintenant ça va devenir compliqué."

La reprise de la saison sur route de Wout van Aert est fixée pour le 4 mars aux Strade Bianche, dans un peu moins d’un mois. Une course où il retrouvera notamment Mathieu Van der Poel pour un nouvel épisode de cette rivalité historique.