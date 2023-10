Van Aert regrette le départ de son entraîneur mais reste optimiste : "Peut-être que c’est rafraîchissant de sortir de sa zone de confort"

"C’est la fin d’une époque" a déclaré Wout van Aert au quotidien Het Laatste Nieuws qui devra faire sans Marc Lamberts, son entraîneur de toujours qui s’en va vers de nouveau horizon.

Après 12 ans de collaboration, Wout van Aert va devoir se chercher un nouvel entraîneur. En cause, le départ de Primoz Roglic vers une autre équipe. Un départ qui entraîne celui de Marc Lamberts, coach de toujours de Wout.

"Je ne peux pas dire qui sera mon nouvel entraîneur, nous devons encore en discuter avec l’équipe. Comme vous le savez, Marc a été mon premier et unique entraîneur. Ce sera donc différent à bien des égards. Personnellement, je regrette de devoir changer. Mais Marc est aussi dans mon cœur : je veux le meilleur pour lui et je comprends qu’il veuille saisir cette chance de faire quelque chose de nouveau", explique le Belge chez nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Van Aert lui a d’ailleurs dédié sa victoire à la Coppa Bernocchi : "La nouvelle de son départ m’a touché. Nous avons vécu trop de choses ensemble pour que ce soit une relation purement professionnelle. Je ferme une époque."

Place maintenant au futur et au nouvel entraîneur. Un coach qui pourrait amener du positif chez Wout ? "J’espère que oui. J’espère et je crois que je peux encore m’améliorer. J’ai 29 ans, ce sont probablement mes meilleures années. Je dois rester concentré sur tous les détails et j’espère pouvoir franchir une nouvelle étape. Cela peut être rafraîchissant de sortir de ma zone de confort pour une fois."

Wout van Aert veut voir le verre à moitié rempli et aborde cette nouvelle histoire avec l’esprit ouvert. "Absolument. La situation est telle qu’elle est. Ce n’est pas moi qui ai demandé à changer, ce sont les circonstances qui m’y obligent, mais je dois faire face à la situation de manière positive et croire en un nouveau départ."