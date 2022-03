"van Aert, Philipsen, Merlier ou De Lie : une collection de petits jeunes très probants", se réjouit Gérard Bulens

Et notre consultant cyclisme d'ajouter : "Depuis Tom Steels, on n'a plus de pur sprinteur capable de gagner très régulièrement à la régulière. On a aujourd'hui une collection de petits jeunes qui arrivent et sont très probants. Wout van Aert, je pense que ce sera moins le cas dans le futur car il sera plus concentré sur une puissance en côte ou dans un contre-la-montre par exemple, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Jordi Meeus. Ils sont capables de gagner de grandes courses au sprint et pas mal d'étapes dans les grands Tours."

"Avec la chute de Pascal Ackermann, Arnaud De Lie s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a perdu pied, il a dû pratiquement s'arrêter puis faire un sprint pour se replacer. Je pense qu'il avait déjà rencontré un petit souci à un autre endroit. Son équipe a pris la tête du peloton très tôt, trop tôt sans doute. Il s'est retrouvé très vite sans appui. On voit qu'il a difficile à encore tourner les jambes dans les derniers mètres. Dans l'ensemble, je pense que c'est un coureur qu'on va revoir et qui va gagner pas mal de courses", a ensuite conclu Gérard Bulens à propos du coureur belge de 20 ans.