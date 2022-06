van Aert peut-il garder son maillot jaune lors de la périlleuse 7e étape du Dauphiné ? "Pas impossible" selon Saugrain

Tranquillement installé au coeur du peloton et jamais inquiété ce vendredi, Wout van Aert aborde, lui, les deux dernières étapes toujours dans la peau du maillot jaune. Une précieuse tunique de leader qu’il va parvenir à garder samedi ? Possible, selon Cyril Saugrain, malgré la périlleuse 7e étape et ses deux cols hors catégorie : "Je pense qu’au vu du profil, il y a une opportunité énorme pour les échappés demain. Ceux qui veulent gagner l’étape et qui sont bons grimpeurs doivent se projeter devant. Je pense que la victoire d’étape va se jouer à l’avant et on aura un contrôle de l’équipe Jumbo derrière. Donc pour moi pas de grande chevauchée demain. Par contre, après-demain, il va falloir contrôler et il y a aura cette dernière longue montée avec 11km à plus de 9km. C’est là que se jouera le Dauphiné et pour moi c’est là que van Aert risque de s’écarter et perdre le maillot jaune."

Verdict final d’ici dimanche donc.