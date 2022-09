van Aert ou Evenepoel ? "Celui qui sera leader, c'est celui qui va mettre le plus d'argent sur la table, dans la discussion"

"Le coach a été très clair. Là ou l'année dernière, c'était tout pour Wout van Aert. Cette année, c'est 50-50" précise Rodrigo Beenkens. "Alors, on a la chance, sur le papier, d'avoir deux coureurs qui sont tout à fait complémentaires. Chacun s'exprime dans un registre totalement différent. En principe, en principe... Car avec ce que j'ai vu à Québec et à Montréal... Où Wout van Aert a été devancé, d'abord par Michael Matthews et par Biniam Girmay. Ensuite, par Tadej Pogacar et, limite face à Andréa Bagioli. J'ai un petit doute, moi, sur les sprints en petit comité de Wout van Aert. Et je me demande s'il n'aurait pas aussi intérêt à tenter un coup comme au "NieuwsBlad" ou comme à Calais sur "le Tour".

Ce qui est certain, c'est qu'il aura tout le monde dans sa roue. Et moi, je vais vous surprendre. Moi, ce que je ferai, ce je dirais sans, évidemment, le faire : on joue la carte de Remco Evenepoel. Cela peut être stratégique. Et ce, contrairement à ce que Wout van Aert disait la semaine dernière, dans la presse flamande, je cite : "Il faut que Remco attaque de loin, comme cela je serais à mon aise". Mais, ça, c'est quand même l'attitude de quelqu'un qui est le leader unique. Excusez moi.

Et c'est exactement ce que Remco avait fait l'année dernière à Louvain et qu'on lui avait reproché. Et bien moi je ferais tout le contraire.

Parce que ce qu'il faut vraiment éviter, à mon avis, c'est de répéter les erreurs du passé. On a probablement les meilleurs coureurs. On a probablement le meilleur collectif. Mais ça, tout le monde le sait. Alors, ne faisons pas les mêmes erreurs qu'à Imola, qu'à Tokyo, qu'à Louvain. Donc, là, j'espère que notre coach, Sven Vanthourenhout, va changer un petit peu sa manière de rouler. Et si on a van Aert avec Evenepoel dans le dernier tour, on a les deux des trois ou quatre plus belles chances d'être champion du monde, ça veut dire au minimum 50 %."