Van Aert exaspéré par les nombreux fans qui frappent à la porte de son domicile : "Je préfère qu’on me laisse tranquille à la maison"

"Je remarque que je bénéficie d’une attention de plus en plus grande", a déclaré Wout van Aert aux journalistes jeudi lors de la présentation de l’équipe Jumbo-Visma à Amsterdam. "Je pense toujours que ça ne peut pas être pire, et pourtant il s’avère que si. Les gens sonnent simplement à ma porte. Cela ne sert à rien. Les chances que j’ouvre sont minuscules."

Van Aert ne vise pas les médias, mais les fans. Il a beau les apprécier, certains comportements le choquent. "Il arrive régulièrement que des gens se présentent à ma porte. Oui, ça arrive. Régulièrement même. lls sonnent à ma porte avec une demande spéciale : signer un maillot ou organiser quelque chose de spécial. Chacun a son histoire unique et je le comprends, mais ce n’est pas toujours facile. Je préfère qu’on me laisse tranquille quand je suis à la maison."

"Cela me surprend encore parfois. J’étais connu en cyclocross, mais maintenant c’est beaucoup plus étendu, au-delà de la Belgique. Je ne dirai pas dans le monde entier, mais dans toute l’Europe quand même. C’est toujours une impression étrange. À l’étranger, j’ai longtemps eu le sentiment d’être "à l’aise", mais soudain, on me reconnaît là-bas aussi."

"D’habitude, je n’ouvre pas la porte. Vous pouvez peut-être l’écrire. Peut-être qu’ainsi moins de gens viendront. On apprend vite que cette attention fait partie de la vie de coureur et j’essaie à ma façon de gérer cela et de rester amical quand je le peux. Mais je remarque que je suis devenu beaucoup plus assertif à cet égard. Si je pense que je n’ai pas à faire quelque chose ou si je pense qu’ils s’immiscent dans ma sphère privée, je vais leur faire savoir ouvertement", a assuré Van Aert.

On ignore si les cyclistes sont nombreux à connaître ce genre de désagréments, mais Remco Evenepoel, par exemple a fait le choix de vivre en Espagne, il est peut-être un peu moins embêté.