van Aert enfermé, Pedersen économe, Cavendish inconsolable, le meilleur Belge du général abandonne : les faits marquants de la 8e étape

Les échappés font de la résistance à l’avant et Jumbo-Visma est bien décidée à durcir la course. Dans la Côte de Masmont et la Côte de Condat-Sur-Vienne, situées dans les 15 derniers kilomètres, l’équipe de Wout van Aert se met à plat ventre pour son leader du jour. Plusieurs coureurs craquent mais l’essentiel du peloton est encore présent et en mesure de disputer la victoire d’étape.

Quelques kilomètres plus loin, une nouvelle chute vient semer le chaos dans le peloton. Parmi les coureurs impliqués, on retrouve notamment Simon Yates, Mikel Landa et… Steff Cras. Le Belge, 13e du classement général, a chuté plus lourdement que les autres et a finalement été contraint à l’abandon…