Van Aert en jaune, 3 coureurs dans le top 4 : que va-t-on faire chez Jumbo ? "Le leader reste, à mon avis, Roglic"

La situation est assez rare. A part Mattia Cattaneo, trois des quatre premiers sont les trois coureurs qu'on attendait chez Jumbo : van Aert, Primoz Roglic à presque une minute, puis Jonas Vingegaard (ndlr : à égalité avec Ethan Hayter). "Je pense qu'on ne va rien changer. Le leader reste, à mon avis, Roglic. C'est celui qui est le plus en mesure de faire la différence sur la dernière ascension le dimanche. On va avoir une équipe pour contrôler, travailler, essayer d'aller chercher encore une victoire d'étape, ou deux si possible. On va garder cet ordre et on profitera des attaques des adversaires pour faire bouger l'un ou l'autre", a ensuite précisé notre consultant.

Troisième et dernière question : est-ce que Wout van Aert peut, un jour, et au vu du classement actuel, envisager de gagner le Dauphiné ? "C'est compliqué car ce sera forcément retravailler des qualités de grimpeur et peut-être perdre là où il est très bon aujourd'hui, comme le sprint et le contre-la-montre. Il peut l'envisager, plus loin j'ai du mal à y croire, même si il possède des qualités énormes. Est-ce qu'il a envie, pour gagner un Dauphiné, de se dire qu'il doit faire 2e ou 3e tous les jours ? On sent qu'il est aigri par les deuxièmes places. Lui, il veut gagner des courses, c'est son tempérament. Il ne faut pas qu'il se force, qu'il aille contre-nature pour gagner le Dauphiné", a conclu l’ancien coureur français.

Jeudi, la cinquième étape s'offre aux sprinteurs mais laisse une chance aux baroudeurs sur un parcours de 162,3 kilomètres entre Thizy-les-Bourges (Rhône) et Chaintré (Saône-et-Loire) près de Mâcon.