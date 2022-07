Van Aert doit-il viser un jour le maillot jaune ? « Le cyclisme aurait beaucoup à perdre »

"Le premier qui aurait à perdre, c’est Wout van Aert. Ensuite, ce serait le cyclisme en général au vu de tous les exploits de Wout sur les Classiques comme sur le Tour de France. La beauté de la carrière de Wout van Aert, c’est de le voir passer à l’offensive.

Je dirais par ailleurs que c’est pour moi impossible qu’il gagne le Tour en raison de différents paramètres. N’oublions pas que les coups qu’il a réussis en haute montagne, au Ventoux ou à Hautacam, ont été réalisés alors qu’il était dans l’échappée. Je ne pense pas qu’il aurait pu suivre les meilleurs dans le Col de Spandelles jeudi.

Et puis quand on parle de perte de poids, il faut rappeler que Wout van Aert est déjà au minimum en termes de masse de graisse. Donc il ne peut plus rien perdre. Et en plus de cela, il a moins de watts/kg que les meilleurs grimpeurs. La seule solution, ce serait un parcours sans arrivée en très haute montagne avec beaucoup de chronos."