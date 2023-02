Wout Van Aert déclare forfait pour les Strade Bianche : "C’est préférable afin d’être en forme pour Tirreno-Adriatico"

Wout van Aert ne disputera pas les Strade Bianche, le coureur l’a annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux de Jumbo-Visma.

"Je ne serai pas au départ des Strade Bianche. Je vais démarrer ma saison sur route lors de Tirreno-Adriatico. Malheureusement, je ne me sentais pas bien pendant quelques jours durant le début de mon entraînement lors du camp d’entraînement à Tenerife. Heureusement, ce n’était pas trop grave et je me sentais déjà mieux rapidement après. Cependant, cela a affecté mon entraînement. Après avoir pris une pause suite aux champions du monde de cyclo-cross, j’ai encore perdu quelques jours d’entraînement en préparation de la saison. Nous avons décidé qu’il était préférable de rester en altitude plus longtemps pour que je puisse atteindre ma meilleure forme pour Tirreno-Adriatico. Nous pensons que ce n’est pas possible de performer à mon meilleur lors des Strade Bianche. Je veux gagner cette course mais ce n’est pas possible tout de suite. J’ai besoin d’un peu plus de temps mais, parfois, changer les plans est nécessaire. C’est comme ça. Pour les courses flandriennes du printemps, je suis dans un bon état d’esprit. J’ai hâte de retrouver les fans le long des routes bientôt.", a-t-il expliqué dans cette vidéo.

Vainqueur de l’édition 2020, Van Aert ne pourra donc pas tenter de succéder à Tadej Pogacar qui sera également absent. La course proposera tout de même un plateau intéressant avec Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe et Tom Pidcock comme principales attractions sur les routes blanches.