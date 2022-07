Van Aert : "C’est un bon signal que Vingegaard ait pu suivre Pogacar dans une montée explosive"

Il a tenté mais il n’a pas réussi. Encore une fois, Tadej Pogacar a essayé de reprendre du temps sur Jonas Vingegaard mais il n’a pas réussi lors de la 14e étape du Tour de France. Au micro de Jérôme Helguers, Wout van Aert, coéquipier du maillot jaune, a exprimé sa satisfaction après une nouvelle étape bien remplie.

"Il est trop fort.", a commencé par dire le maillot vert, tout sourire, avant d’évoquer l’attaque du Slovène à plus de 180 kilomètres de l’arrivée. "À mon avis, c’était plutôt une réaction à toutes les attaques qu’il y a eues à un moment. Je pensais aussi que c’était mieux de rejoindre l’échappée car il y avait plus de 40 coureurs. Quand j’ai essayé de la rejoindre, Tadej était dans ma roue. On a alors inversé nos positions et j’ai attendu que mon coéquipier revienne. Il aime faire la course, il fait beaucoup de choses comme cela mais c’était encore très loin de l’arrivée donc on est restés calmes. Après, on s’est concentrés sur d’autres coureurs comme Mas, Lutsenko ou Vlasov qui ont essayé mais ils sont trop bien placés au général. C’était une première heure très rapide, c’est le Tour."

Dans la montée finale, Pogacar a encore essayé mais n’a pas su décramponner Vingegaard, une bonne nouvelle pour le Danois. "C’est normal qu’il ait essayé aujourd’hui avec une montée courte, explosive donc je pense que c’est un peu signal que Jonas ait pu le suivre encore une fois donc pas de surprise pour moi."