"van Aert aurait dû lancer le sprint lui-même... la victoire de van der Poel est remarquable", analyse Gérard Bulens

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclo-cross en devançant au sprint son grand rival, notre compatriote Wout van Aert, dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas. Il s'agit du cinquième sacre du Néerlandais, qui succède au Britannique Tom Pidcock, absent dimanche.

"C'est la victoire de l'intelligence et de la tactique d'un coureur qui avait un plan B manifestement. Quand il n'a pas pu faire son cross tout seul, il n'a pas pu décrocher Wout van Aert, il a attendu les trois derniers tours. Il connaissait son explosivité et sa capacité de résistance dans le sprint, sa victoire est assez remarquable", a précisé Gérard Bulens après la course.

Et notre consultant d'ajouter : "Selon moi, Wout van Aert n'a pas commis d'erreur. Il a cru en son sprint final, mais il aurait dû lancer le sprint lui-même. Il s'est écarté pour laisser passer Mathieu van der Poel... et ce dernier l'a surpris. S'il avait lancé son sprint tout de suite, il aurait pu peut-être faire une petite différence et résister. Il a ouvert la porte, Mathieu van der Poel s'y est engouffré."

"Ils vont se livrer le même type de combats sur la route. Ce sera peut-être un peu plus compliqué car il y aura d'autres adversaires. Dans la forme du jour, avec encore un stage qui va durer 2-3 semaines, je les vois bien s'illustrer dans chaque course où ils seront présents. Entre s'illustrer et gagner, il y a un pas que je ne vais pas franchir tout de suite", a-t-il conclu.