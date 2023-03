van Aert après Gand-Wevelgem : "La victoire de Christophe me fait peut-être plus plaisir, que si j’avais gagné moi-même"

Wout van Aert était aux anges, au micro de Jérôme Helguers. Un scénario que le coureur belge n’aura pas imaginé… une seconde fois dans sa carrière : "J’ai vécu cette course avec beaucoup d’émotions. C’est fou, parce que vendredi on a parlé du GP de l’E3 de l’an dernier (ndlr : van Aert et Laporte étaient arrivés ensemble, le belge s’était imposé dans les mêmes circonstances que ce dimanche) en se disant que c’est quelque chose qu’on ne revivrait pas, tellement c’était exceptionnel. Et trois jours après on refait le même coup. Et cette fois-ci la victoire était pour Christophe, mais c’est avant tout une victoire de l’équipe dans cette journée de folie".

C’est Wout van Aert qui a montré la voie, dans la deuxième ascension du Mont Kemmel : "Mon but c’était de faire la différence dans la deuxième ascension du Kemmelberg. Avant cela ça aurait été difficile, parce que le groupe d’échappés avec une avance trop importante sur nous. J’étais surpris qu’on revienne sur ce groupe, juste avant le Kemmel. Quand on est arrivé avec Christophe au sommet, on s’est dit qu’il fallait qu’on y aille à fond. C’est une super victoire d’équipe".

Jérôme Helguers a soufflé à Wout van Aert, que peu de champions auraient fait pareil, un compliment qui a touché notre compatriote : "Merci de dire que je suis un champion. Nous ne sommes pas tous pareils. Moi je sais que ce n’est pas possible de tout faire tout seul. Aujourd’hui, cette victoire de Christophe me fait peut-être plus plaisir que si c’était moi qui avais gagné".

Une chose est sûre, le travail d’équipe sera essentiel, dimanche prochain sur le Tour des Flandres. Et Wout van Aert sait que tout l’essaim jaune et noir de la Jumbo-Visma, se mettra à son service pour l’aider à remporter le premier Ronde de sa carrière.