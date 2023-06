van Aert à la chasse aux étapes, Van Gils sans pression, Stuyven revanchard : que peuvent viser les Belges sur le Tour de France ?

Gagner, Dylan Teuns l’a, lui, déjà fait sur le Tour. A deux reprises, même et de façon magistrale. En 2019, d’abord, où il avait devancé Guilio Ciccone pour s’imposer au sommet de la Planche des Belles Filles. Puis deux ans plus tard, où il avait magnifiquement résisté au retour de la fusée Tadej Pogacar pour triompher au Grand-Bornand. Cette année, la feuille de route ne change donc pas pour Teuns, qui essaiera de se faufiler dans la bonne échappée pour à nouveau aller gratter une étape de prestige.

Gratter une étape de prestige tout en étant des coéquipiers modèles le restant du temps, ce sera sans doute aussi la mission du tandem belge de chez AG2R-Citroën Team, Stan Dewulf et Oliver Naesen. Les deux seront missionnés pour épauler Ben O’Connor mais pourront sans doute jouer leur carte si les circonstances de course le permettent. "Notre objectif à tous les deux, c’est clairement de placer Ben O’Connor et Felix Gall au pied des bosses. On veut les placer mais en frottant le moins possible, on ne veut pas qu’ils tombent. Il faut qu’ils gaspillent le moins d’énergie possible et que nous on prenne leur stress sur nous" confiait Naesen au micro de Jérôme Helguers.

Du côté de Lotto-Dstny, qui aligne cinq Belges, tous les regards seront évidemment tournés vers Caleb Ewan, le sprinteur maison, qui n’a plus remporté d’étape sur le Tour depuis 2020. "C’est notre plus grande chance de victoire" expliquait d’ailleurs Kurt De Bouwer, manager de l’équipe en amont du départ. "C’est pourquoi nous l’avons bien entouré, avec notamment Jasper De Buyst et sa forme étincelante de ces dernières semaines et Jacopo Guarnieri, qui joue un rôle central dans le lead-out. Florian Vermeersch et Frederik Frison auront pour mission d’emmener ce train dans les meilleures conditions mais ils auront également la possibilité de se glisser dans l’échappée sur d’autres étapes."

De son côté, Maxim Van Gils fera ses grands débuts sur la Grande Boucle. Des débuts sans pression pour notre prometteur compatriote qui visera, sans doute secrètement, une bonne place au général. Un Top 15, peut-être même ? Victor Campenaerts, 5e et dernier Belge de l’équipe, sera lui l’homme à tout faire de l’équipe. Tantôt aux côtés de Ewan, tantôt en tête de course pour éventuellement aller chercher un petit quelque chose.